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آسفي.. توقيف شخصين متورطين في ترويج بضائع أجنبية مهربة

2022-06-01 / 11:20
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و64 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل، في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية ومكملات غذائية مهربة، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المتورطة في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفها.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف بائع للأعشاب يشتبه في تورطه في تزويد المعنية بالأمر بهذه المواد المهربة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 7100 قرص طبي و107 وحدة من المستحضرات الصيدلانية، والتي كان يخزنها في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية للمنتجات الصيدلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأسفي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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