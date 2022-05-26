الشرطة أغلقت الشوارع المؤدية للمبنى

من دون متفجرات”.. الشرطة التركية “تحيّد انتحاريا” هدد بتفجير مبنى للشرطة

2022-05-26 / 20:06
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هبة بريس _ وكالات

قالت وكالة “دوغان” DHA للأنباء إن قوات الأمن التركية حيدت، مساء الخميس، شخصا هدد بتفجير نفسه أمام بوابة مبنى مديرية الأمن التابع لوزارة الداخلية التركية في مدينة غازي عنتاب.

ونقل الموقع التركي إن الشحص قدم إلى مدخل المبنى وأراد الدخول وهو يصرخ “لدي قنبلة” لتقوم قوات الشرطة المتواجدة بتحييده وإصابته بجروح.

وعثر على مجموعة كابلات على المهاجم وحقيبة لم تعثر فيها السلطات المختصة على متفجرات بعد تفجيرات وتحليل موادها.

وأغلقت الشرطة الشارع المؤدي إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا فيه، فيما وصل عدد كبير من الفرق الطبية أيضا إلى المكان، وفق الموقع.

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