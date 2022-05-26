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خبير تنمية…من المفترض إنجاز محطة لتحلية المياه بالسعيدية في 2018

2022-05-26 / 19:21
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هبة بريس _ الرباط

يواجه المغرب العديد من المخاطر الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يمثل 14 % من الناتج الإجمالي الداخلي، إثر ندرة المياه
.
وحسب آخر تصريحات رسمية منذ يومين أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن العجز المسجل في الواردات المائية انتقل إلى 45 % بفضل التساقطات المطرية الأخيرة بعدما بلغ 84% مقارنة بسنة عادية.

خبير التنمية المستدامة المغربي محمد بن عبو قال إن المغرب يتعرض لموجات تغير مناخ حادة، وأصبح يعاني ندرة المياه وضعف حقينة السدود بها.

وأضاف أن أكثرمن 98 % من هذه المناطق مغطاة بقنوات تزويد الماء، و40 % من ساكنة العالم القروي تتوفر على الربط المنزلي بالماء و100 % بالنسبة للحضر.

وأشار إلى أنه كان من المفترض إنجاز محطة لتحلية المياه في السعيدية عند متم 2018 من أجل ضمان التزود بالماء لساكنة￼￼ مناطق الناظور والدريوش والسعيدية، إلا أن هذه المشاريع لم تر النور حتى الآن.

ولفت إلى أن حوض ملوية استفاد من برنامج حكومي بكلفة مليار و300 مليون درهم، في أفق تعبئة كل الإمكانات المائية الموجودة من خلال إنشاء قنوات الضخ و استثمارها واستغلالها لتزويد المناطق المتضررة. بالإضافة إلى مشروع تحلية مياه البحر بمدينة الناظور، كما يتم العمل على بناء 11 سدا على مستوى الحوض المائي لملوية.

وبحسب الخبير الذي تحدث لسبونتيك فإن نحو 700 ألف هكتار جرى تحويلها إلى اعتماد تقنية الري بالتنقيط، في ظل المساعي للوصول إلى مليون هكتار بحلول عام 2026.

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