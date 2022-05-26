لقجع: الأمور متحكم فيها.. ومعدل التضخم بلغ 4.1 بالمائة

هبة بريس - الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تدبير الأزمة الحالية يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد خاصة الاساسية لمختلف المواطنين.

قال لقجع في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “أعتقد أننا يجب رفع كل لبس ونتحدث بوضوح، اليوم الحمد لله، لا فيما يخص استيراد الحبوب أو المواد الطاقية أو المواد الأساسية هي متوفرة”.

أكيد أن الاسعار ارتفعت بشكل عام، يضيف لقجع، خاصة بعد ارتفاع نقل السلع، لكن بشكل عام، والى حدود متم أبريل، الأمور متحكم فيها.

وشدد ذات المتحدث، على أن هذا يتطلب مجهودا وسياسة مالية وتتبع يومي، لافتا أن معدل التضخم بلغ 4.1 في المائة في حين أن دول المنطقة تجاوز 6 و7 بالمائة. وفق قوله

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