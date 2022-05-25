ملف التجسس.. القضاء الإسباني يستمع للمخابرات

هبة بريس - وكالات

رخّصت حكومة مدريد الثلاثاء من الأسبوع الجاري للاستخبارات بالتعاون مع القضاء الذي يحقق في موضوع تجسس جهات خارجية على عدد من الوزراء.

ويعد هذا التحقيق، الثاني الذي تفتحه دولة أوروبية رسميا بعد فرنسا التي يعتقد أن رئيسها إيمانويل ماكرون كان ضحية التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس.

وكانت مدريد قد أعلنت منذ ثلاثة أسابيع تعرض رئيس الحكومة بيدرو سانتيش ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، ووزير الداخلية غراندي مارلاسكا للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس. و

تزامنت هذه الأحداث مع نشر الصحافة الإسبانية والدولية تجسس الهيئات الأمنية والاستخباراتية على سياسيي إقليم كتالونيا الذين يطالبون بالانفصال عن إسبانيا.

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