العيون الشرقية.. شاب يخيط فمه احتجاجا على عدم استفادته من السوق النموذجي
أقدم شاب من المعتصمين على خياطة فمه أمس الإثنين 24 ماي الجاري امام مقر باشوية العيون سيدي ملوك(إقليم تاوريرت)، احتجاجا على الإقصاء و سياسة الأذان الصماء وما يعرف بملف الباعة الجائلين المقصيين من الاستفادة من السوق النموذجي.
الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها هذا الشاب، استنفرت السلطات و المصالح الأمنية بالمدينة، كما خلفت استياءا كبيرا لدى ساكنة المدينة و متتبعي الشأن المحلي، الذين باتوا يطالبون بضرورة التواصل و فتح قنوات الحوار مع المعتصمين في أفق إيجاد حلول و بدائل توافقية.
و تجدر الإشارة ، أنه منذ حوالي 9 أشهر، و الباعة الجائلون “المقصيون” من السوق النموذجي في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية العيون سيدي ملوك ، قبل أن يدخلوا مؤخرا في إضراب عن الطعام من أمام مقر الباشوية احتجاجا على ما اعتبروه اقصاءا في حقهم من الاستفادة من محلات السوق .
و حسب المحتجين، فقد علم بوجود تلاعبات في لائحة المستفيدين من السوق النموذجي ، جعلت أشخاصا لا تربطهم أي صلة بالباعة الجائلين يستفيدون من محلات ضمن السوق ، في الوقت الذي تم فيه استبعاد و إقصاء أشخاص آخرين هم أولى بهذه المحلات، كما أثارت جدلا خلال إحدى دورات المجلس الجماعي للمدينة.