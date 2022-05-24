العيون الشرقية.. شاب يخيط فمه احتجاجا على عدم استفادته من السوق النموذجي

هبة بريس - وجدة

أقدم شاب من المعتصمين على خياطة فمه أمس الإثنين 24 ماي الجاري امام مقر باشوية العيون سيدي ملوك(إقليم تاوريرت)، احتجاجا على الإقصاء و سياسة الأذان الصماء وما يعرف بملف الباعة الجائلين المقصيين من الاستفادة من السوق النموذجي.

الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها هذا الشاب، استنفرت السلطات و المصالح الأمنية بالمدينة، كما خلفت استياءا كبيرا لدى ساكنة المدينة و متتبعي الشأن المحلي، الذين باتوا يطالبون بضرورة التواصل و فتح قنوات الحوار مع المعتصمين في أفق إيجاد حلول و بدائل توافقية.

و تجدر الإشارة ، أنه منذ حوالي 9 أشهر، و الباعة الجائلون “المقصيون” من السوق النموذجي في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية العيون سيدي ملوك ، قبل أن يدخلوا مؤخرا في إضراب عن الطعام من أمام مقر الباشوية احتجاجا على ما اعتبروه اقصاءا في حقهم من الاستفادة من محلات السوق .

و حسب المحتجين، فقد علم بوجود تلاعبات في لائحة المستفيدين من السوق النموذجي ، جعلت أشخاصا لا تربطهم أي صلة بالباعة الجائلين يستفيدون من محلات ضمن السوق ، في الوقت الذي تم فيه استبعاد و إقصاء أشخاص آخرين هم أولى بهذه المحلات، كما أثارت جدلا خلال إحدى دورات المجلس الجماعي للمدينة.

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