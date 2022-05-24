العيون الشرقية.. شاب يخيط فمه احتجاجا على عدم استفادته من السوق النموذجي

2022-05-24 / 13:15
0
هبة بريس - وجدة

أقدم شاب من المعتصمين على خياطة فمه أمس الإثنين 24 ماي الجاري امام مقر باشوية العيون سيدي ملوك(إقليم تاوريرت)، احتجاجا على الإقصاء و سياسة الأذان الصماء وما يعرف بملف الباعة الجائلين المقصيين من الاستفادة من السوق النموذجي.

الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها هذا الشاب، استنفرت السلطات و المصالح الأمنية بالمدينة، كما خلفت استياءا كبيرا لدى ساكنة المدينة و متتبعي الشأن المحلي، الذين باتوا يطالبون بضرورة التواصل و فتح قنوات الحوار مع المعتصمين في أفق إيجاد حلول و بدائل توافقية.

و تجدر الإشارة ، أنه منذ حوالي 9 أشهر، و الباعة الجائلون “المقصيون” من السوق النموذجي في اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية العيون سيدي ملوك ، قبل أن يدخلوا مؤخرا في إضراب عن الطعام من أمام مقر الباشوية احتجاجا على ما اعتبروه اقصاءا في حقهم من الاستفادة من محلات السوق .

و حسب المحتجين، فقد علم بوجود تلاعبات في لائحة المستفيدين من السوق النموذجي ، جعلت أشخاصا لا تربطهم أي صلة بالباعة الجائلين يستفيدون من محلات ضمن السوق ، في الوقت الذي تم فيه استبعاد و إقصاء أشخاص آخرين هم أولى بهذه المحلات، كما أثارت جدلا خلال إحدى دورات المجلس الجماعي للمدينة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجن والغرامة المالية ل”طلبة السواطير” بالحي الجامعي بأكادير

السجن والغرامة المالية ل”طلبة السواطير” بالحي الجامعي بأكادير

2022-05-24 / 15:18
Photo of الصديقي: المغرب استثمر 1.5 مليار درهم في البحث حول الصيد البحري

الصديقي: المغرب استثمر 1.5 مليار درهم في البحث حول…

2022-05-24 / 14:03
Photo of عبد النباوي يطلع مدعين عامين أمريكيين على مسلسل إصلاح العدالة

عبد النباوي يطلع مدعين عامين أمريكيين على مسلسل إصلاح…

2022-05-24 / 12:52
Photo of بعد الاشتباه في دخول جدري القردة للمغرب.. “القايدة حورية” و المقدمين يعودون للواجهة

بعد الاشتباه في دخول جدري القردة للمغرب.. “القايدة حورية”…

2022-05-24 / 11:08
Photo of تورطوا في سرقة أسلاك نحاسية.. أمن مراكش يوقف 3 أشخاص

تورطوا في سرقة أسلاك نحاسية.. أمن مراكش يوقف 3…

2022-05-24 / 10:31
Photo of بعد بلوغه العالمية.. مشروع “مولات المليار” بسطات لم ير النور ” فيديو”

بعد بلوغه العالمية.. مشروع “مولات المليار” بسطات لم ير…

2022-05-24 / 10:12
Photo of افتعلوا شجارا لإجبار ربان طائرة على النزول بدولة أوربية.. إحالة 9 أشخاص على النيابة العامة

افتعلوا شجارا لإجبار ربان طائرة على النزول بدولة أوربية..…

2022-05-24 / 09:10
Photo of تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

2022-05-24 / 07:30
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-05-24 / 07:00
Photo of جدري القرود ..”تقرير غربي مرعب” وحمضي ل”هبة بريس “: وتيرة انتشار الفيروس بطيئة “

جدري القرود ..”تقرير غربي مرعب” وحمضي ل”هبة بريس “:…

2022-05-23 / 23:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق