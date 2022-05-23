تعثر الاشغال يغرم قضائيا الجماعة الحضرية لاكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الإدارية باكادير بتغريم جماعة مبلغ 62.100.00 درهم بسبب الضرر الذي لحق صاحب إحدى المحلات التجارية جراء تعثر انجاز اشغال التهيئة بمدينة أكادير.

وكان أحد اصحاب المحلات التجارية باكادير قد رفع دعوى قضائية ضد جماعة أكادير يطالب من خلالها تعويضه عن الضرر الذي لحق جراء بطء إنجاز بعض الأشغال التي تقوم بها الجماعة.

وكانت المحكمة الإدارية قد اصدرت حكما رقم 1017 يقضي بأداء جماعة أكادير مبلغ 62.100.00 درهم لفائدة المدعي وتحميل المدعي عليها مصاريف الدعوى.

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