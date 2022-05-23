تعثر الاشغال يغرم قضائيا الجماعة الحضرية لاكادير

2022-05-23 / 15:21
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت المحكمة الإدارية باكادير بتغريم جماعة مبلغ 62.100.00 درهم بسبب الضرر الذي لحق صاحب إحدى المحلات التجارية جراء تعثر انجاز اشغال التهيئة بمدينة أكادير.

وكان أحد اصحاب المحلات التجارية باكادير قد رفع دعوى قضائية ضد جماعة أكادير يطالب من خلالها تعويضه عن الضرر الذي لحق جراء بطء إنجاز بعض الأشغال التي تقوم بها الجماعة.

وكانت المحكمة الإدارية قد اصدرت حكما رقم 1017 يقضي بأداء جماعة أكادير مبلغ 62.100.00 درهم لفائدة المدعي وتحميل المدعي عليها مصاريف الدعوى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي يتباحث مع وزير العدل بجمهورية جيبوتي

الداكي يتباحث مع وزير العدل بجمهورية جيبوتي

2022-05-23 / 15:55
Photo of بسبب غلاء الأسعار.. الجبهة الاجتماعية تنظم مسيرة وطنية بالدار البيضاء

بسبب غلاء الأسعار.. الجبهة الاجتماعية تنظم مسيرة وطنية بالدار…

2022-05-23 / 15:51
Photo of بنسعيد: الدورة ال27 للمعرض الدولي للكتاب “تأشيرة إلى عالم المعرفة”

بنسعيد: الدورة ال27 للمعرض الدولي للكتاب “تأشيرة إلى عالم…

2022-05-23 / 15:03
Photo of تنغير .. ندرة الماء الصالح للشرب تخرج ساكنة حصيا للاحتجاج

تنغير .. ندرة الماء الصالح للشرب تخرج ساكنة حصيا…

2022-05-23 / 14:53
Photo of بعد واقعة ليلة الخميس الأسود بمستعجلات سطات…نقابة تطالب بحماية الأطر الصحية

بعد واقعة ليلة الخميس الأسود بمستعجلات سطات…نقابة تطالب بحماية…

2022-05-23 / 14:16
Photo of ميدلت .. السطو على وكالة لتحويل الأموال بزايدة

ميدلت .. السطو على وكالة لتحويل الأموال بزايدة

2022-05-23 / 13:00
Photo of أمن فاس يشهر سلاحه لتوقيف شخص عرض سلامة المواطنين للخطر

أمن فاس يشهر سلاحه لتوقيف شخص عرض سلامة المواطنين…

2022-05-23 / 12:33
Photo of تارودانت : اعتقال شاب عنف والدته بشكل همجي

تارودانت : اعتقال شاب عنف والدته بشكل همجي

2022-05-23 / 12:21
Photo of جدري القرود.. الوزارة تدعو إلى إبلاغ السلطات عن الحالات المشتبه فيها

جدري القرود.. الوزارة تدعو إلى إبلاغ السلطات عن الحالات…

2022-05-23 / 12:05
Photo of سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء يواصلون تعقب أصحاب النقل عبر التطبيقات

سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء يواصلون تعقب أصحاب النقل عبر…

2022-05-23 / 11:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق