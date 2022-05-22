بعد توقف لسنتين .. ورزازات تحتضن الملتقى الدولي للصناعة التقليدية

هبة بريس – ورزازات

بعد توقف لسنتين بسبب جائحة كورونا، تستأنف الفدرالية الحرفية للصناعة التقليدية بورزازات تنظيم الملتقى الدولي للصناعة التقليدية في نسخته العاشرة تحت شعار “أناملنا”، وذلك بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت والجماعة الحضرية لورزازات، في الفترة الممتدة من 01 إلى غاية 20 يونيو 2022، بساحة 3 مارس بمدينة ورزازات.

وحسب بلاغ صحفي للفدرالية الحرفية للصناعة التقليدية بورزازات والذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه فهذه الدورة ستعرف مشاركة العديد من الصناع والحرفيين، ومجموعة من الجمعيات والتعاونيات من مختلف المدن المغربية، منها المنضوية تحت لواء الفدرالية الحرفية للصناعة التقليدية بورزازات فضلا عن بعض الدول الأجنبية، وكذا مشاركة مؤسسات للدعم، حيث من المنتظر ان يشارك بالمعرض أزيد من 150 مشارك.

وسيشهد الملتقى حسب ذات البلاغ تنظيم محاضرات ولقاءات حول مواضيع تتمحور حول تطوير الصناعة التقليدية وترقية المبادلات الخارجية، حيث سيتدارس فيها خبراء و مختصين في المجال، خلال 20 يوما وسائل وسبل تنمية هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي من خلال تكوينات في مجال تقوية القدرات في التسويق وإدارة المبيعات، كما سيتم خلق فضاء في عين المكان لتمكين الصناع التقليديين من التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية للاستفادة من التغطية الصحية.

ويهدف الملتقى إلى إتاحة فرصة اللقاء والاحتكاك بين مهنيي الصناعة التقليدية، فضلا عن تأسيس إطار لتبادل الخبرات بين الصناع التقليديين المغاربة والأجانب، وتحفيزهم على بذل المزيد من المجهودات للارتقاء بالمنتوج المغربي إلى مستوى التنافسية على الصعيد الدولي وتشجيع التنافس بين المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية السنوية التي ستساهم في التعريف بتقاليد وثقافات المشاركين الذين يعرضون المنتوجات التقليدية في هذا الموعد الدولي، فضلا عن خلق فضاء ترفيهي ثقافي لساكنة الإقليم والسياح المغاربة والأجانب.

كما يتضمن برنامج الملتقى تنظيم عدة أنشطة ثقافية، اجتماعية، تكوينية، مسابقات وزيارات ميدانية، إضافة إلى حضور فنانين وفرق فلكلورية وشعبية لإحياء السهرات الفنية الموازية للملتقى.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5