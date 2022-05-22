سجين يشتكي “الشلل” و”الإهمال” وإدارة “رأس الماء” تنفي

هبة بريس _ الرباط

كشفت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس، حقيقة إصابة السجين (ب.ف)، بشلل حركي على مستوى يديه.

وشدّدت إدارة سجن فاس، في بيان توضيحي ، أن السجين لا يعاني من أي شلل على مستوى يده، وذلك ردا منها على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص السجين (ب.ف)، المعتقل بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، من كونه “مصابا بشلل حركي على مستوى يده” وأنه “يعاني من “الإهمال الطبي داخل المؤسسة السجينة”.

وأوضح البيان أن السجين المذكور استفاد من عدة فحوصات طبية داخل مصحة المؤسسة، كان آخرها بتاريخ 15 ماي 2022، ومن خلال الفحص الأولي الذي أجري على السجين من طرف طبيب المؤسسة، يتضح أنه لا يعاني من أي شلل على مستوى يده، وأن الاعوجاج الملاحظ على أحد أصابعه يعود إلى إصابة سابقة قبل اعتقاله، علما أنه يمارس العديد من الأنشطة الرياضية بساحة المؤسسة بشكل عادي.

أما بخصوص المشكل الذي يعاني منه على مستوى عينيه، فقد تم تحديد موعد له مع طبيب اختصاصي في أمراض العيون بالمستشفى الخارجي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، بحسب البيان.

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