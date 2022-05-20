صحفي بريطاني يفضح ممرضة مغربية.. “أخذت رقمه من سجل المطار وطلبت منه الزواج”

2022-05-20 / 09:52
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هبة بريس - الرباط

فجر صحفي بريطاني، فضيحة من العيار الثقيل بخصوص إمكانية تداول الأشخاص للمعطيات الشخصية للسياح والوافدين للمطارات بالمغرب.

الصحفي بقناة ال”بي بي سي” البريطانية، كشف أنه قضى عطلة بالمغرب خلال الأيام القليلة الماضية، وعند مغادرته للبلاد أجرى فحصا لكورونا بالمطار.

بعدها بيومين، تفاجأ الصحفي برسالة على الواتساب من مغربية، كشفت أنها الممرضة التي أجرت له فحص كورونا وأخذت رقمه من سجل المطار.

الممرضة المغربية سألت الصحفي عن أحواله بعد السفر قبل أن تفاجأه بطلب الزواج منه، هذا الطلب الذي رد عليه بالرفض مؤكدا لها أن قرار الزواج يتخذ بعد علاقة تعارف طويلة وليس بشكل مفاجئ وسريع.

مباشرة بعدها، نشر الصحفي البريطاني المحادثة على موقع تويتر وحكى قصته التي انتشرت بشكل واسع وطرحت معها تساؤلات حول حقيقة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.

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