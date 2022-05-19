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حقوقيون ينبهون من خطورة نفاذ مخزون حقن “فاسلوديكس” على مرضى السرطان

2022-05-19 / 15:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان البرنوصي الدار البيضاء، عن قلقه الكبير بعد علمه بنفاذ المخزون الدوائي الوطني من حقن “فاسلوديكس 250″، التي تستعمل في علاج مرضى السرطان، خاصة و أن الدواء الجنيس ” إيرانفو 250″ يوجد بكميات محدودة و في صيدليات معينة، و لا يتم التعويض عنه من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

و نبهت الجمعية الحقوقية في بلاغها التي تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه ، على خطورة انقطاع هذا الدواء الحيوي على حياة مرضى السرطان، إذ يترتب عن ذلك ارتفاع سرعة انتشار المرض الخبيث، الذي يصبح خارج السيطرة .

وطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وزارة الصحة التدخل من أجل تزويد السوق الوطني بحقن “فاسلوديكس 250″ بشكل مستعجل، مع العمل على إدراج الدواء الجنيس ” إيرانفو 250 ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

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