مصطفى بايتاس

بايتاس: “هناك أزمة.. والحكومة صامدة وواقفة الى جانب المواطنين”

2022-05-19 / 14:37
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أسعار القمح عرفت ارتفاعا مهولا عالميا بالاضافة الى مجموعة من القرارات المتخذة من عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وبالتقلبات تساهم في زيادة هذه الأسعار.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن “بلادنا عملت مجهودا كبيرا في هذا الصدد، وخاصة في دعم القمح اللين .”

وأضاف بايتاس، قائلا ” في يناير كانت الدولة تدعم هذه المادة ب70 درهم للحفاظ على سعر القنطار الواحد، واليوم “تجاوزنا بكثير مبلغ 100 درهم كدعم لهذه المادة الأساسية.

وتابع ذات المتحدث قائلا “هناك أزمة والحكومة ستستمر في دعم هذه المادة وفي الصمود والوقوف الى جانب المواطنين لتعزيز قدراتهم الشرائية.”

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