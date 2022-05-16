لقجع: “ميمكنش نتخلاو على إصلاح التعليم والصحة لدعم المحروقات”

2022-05-16 / 17:38
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هبة بريس - الرباط

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. على أن الحكومة كانت أمام الموازنة بين مجهود مالي كبير لدعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة وبين الحفاظ على المجهود التنموي النابع من رؤية ملكية والتزامات حكوميه.

وقال لقجع في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، “ميمكنش نتخلاو على ورش التغطية الاحتماعية وإصلاح التعليم والصحة ودعم المقاولة للحفاظ على مناصب الشغل لكي ندعم منتوج الغازوال والبنزين بشكل عام ولفائدة الاستهلاكات الخاصة والعامة.”

وأضاف لقجع قائلا “ليس من الممكن أن نضع كل القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة على حاسب مصلحة كافة املغاربة في التنمية وفي انجاز الاوراش والمشاريع الكبرى.”

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