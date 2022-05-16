تونس.. انفجار في منزل وزير الداخلية وإصابة زوجته

2022-05-16 / 13:53
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هبة بريس - وكالات

وقع انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الاثنين، نتيجة لتسرب الغاز، أسفر عن إصابة زوجته ونقلها إلى المستشفى، بحسب إعلام محلي.

ونقلت إذاعة موزاييك عن مصدر أمني مطلع أن انفجارا وقع بالمنزل الوظيفي لوزير الداخلية بالعاصمة تونس، إثر تسرب للغاز.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن إصابة الوزير الذي كان متواجدا بالمنزل وقت وقوع الانفجار، فيما أصيبت زوجته بإصابات طفيفة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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