مصدر يكشف تفاصيا استقبال عامل اقليم الخميسات للبطل جواد خشينة

هبة بريس - القسم الرياضي

تعددت الروايات حول صور استقبال عامل اقليم الخميسات، لأحد التلاميذ المتوجين بميدالية ذهبية في المسابقة الدولية للعدو الريفي المنظمة بدلوة سلوفاكيا قيل أيام.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر هبة سبور بأن الطاقم التقني للبطل جواد اخشينة هو من أهدى عامل اقليم الخميسات” علبة الشاي” ، بعد مشاركته في السباق الوطني على الطريق بالداخلة .

وحسب ذات المصادر فأن عامل اقليم الخميسات قدم منحة مالية للبطل جواد خشينة بعد أن توج العداء المغربي بلقب بطولة العالم المدرسية للعدو الريفي بسلوفاكيا , كما أكد له أن جميع المراكز في الاقليم ستكون مفتوحة في وجهه لمواصلة التداريب وتحقيق ألقاب اضافية .

يذكر أن الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ووزارة التربية الوطنية والرياضة ، خصصت منحا لكل الأبطال المتوجين في البطولة ، حيث رافعوا العلم المغربي خقاقا .

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