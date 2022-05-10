الصورة من موقع الحادث

الناظور .. انفجار سيارة تستعمل الغاز بالطريق الوطنية بين سلوان وزايو

2022-05-10 / 21:51
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هبة بريس _ وجدة

اندلعت نيران بسيارة للنقل السري نهار اليوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، تستعمل غاز البوتان على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين زايو وسلوان بتراب جماعة أولاد ستوت بإقليم الناظور.

وفي التفاصيل، انفجرت قنينة الغاز داخل سيارة يستعملها مالكها للنقل السري عوض “الغازوال”، لتؤدي إلى احتراق المركبة بالكامل دون تسجيل ضحايا أو خسائر بشرية.

وفور علمها بالخبر، حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية لاخماد الحريق، حيث خلق نوعا من الهلع في صفوف مستعملي الطريق الوطنية لقوة الانفجار الذي خلفته القارورة.

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