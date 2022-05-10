رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

إسبانيا… إقالة مديرة المخابرات بعد “واقعة التجسس”

2022-05-10 / 14:02
0
هبة بريس - وكالات

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية أقالت مديرة أعلى وكالة مخابرات وسط حالتين منفصلتين لقرصنة الهواتف المحمولة الخاصة بالسياسيين.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية EFE إن الحكومة أقالت مديرة جهاز المخابرات الإسبانية (CNI) باس إستيبان بعد الكشف الأسبوع الماضي عن “إصابة” الهاتفين المحمولين لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز العام الماضي ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”.

وأضافت أنه تم الإبلاغ في الشهر الماضي أيضا عن زرع برنامج بيغاسوس على هواتف أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية الكتالونية في إسبانيا، على ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء إعلانا رسميا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of زيلينسكي: سنحتفل قريبا بـ”يومين للنصر”

زيلينسكي: سنحتفل قريبا بـ”يومين للنصر”

2022-05-09 / 12:59
Photo of دول مجموعة السبع تتعهد بوقف استيراد النفط الروسي

دول مجموعة السبع تتعهد بوقف استيراد النفط الروسي

2022-05-08 / 21:45
Photo of بايدن يثير ضجة ويتحدث عن “الإمام المخفي” : أعرف القليل عن الإسلام !

بايدن يثير ضجة ويتحدث عن “الإمام المخفي” : أعرف…

2022-05-08 / 20:36
Photo of الهندوس يجبرون مساجد مومباي في الهند على خفض الصوت عند الأذان

الهندوس يجبرون مساجد مومباي في الهند على خفض الصوت…

2022-05-08 / 20:11
Photo of رصد أول إصابة بفيروس “جدري القرود” في بريطانيا

رصد أول إصابة بفيروس “جدري القرود” في بريطانيا

2022-05-08 / 19:30
Photo of مخاوف من مقتل العشرات في قصف روسي أصاب مدرسة أوكرانية

مخاوف من مقتل العشرات في قصف روسي أصاب مدرسة…

2022-05-08 / 18:42
Photo of السعودية.. الملك سلمان يبقى في المستشفى بعد “منظار على القولون

السعودية.. الملك سلمان يبقى في المستشفى بعد “منظار على…

2022-05-08 / 17:09
Photo of سيدة أمريكا الأولى تصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

سيدة أمريكا الأولى تصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

2022-05-08 / 16:16
Photo of رويترز : أمير قطر يزور إيران.. وأوروبا

رويترز : أمير قطر يزور إيران.. وأوروبا

2022-05-08 / 15:42
Photo of صحيفة: السعودية تعيد رحلاتها إلى إسطنبول بعد أسبوع من زيارة إردوغان

صحيفة: السعودية تعيد رحلاتها إلى إسطنبول بعد أسبوع من…

2022-05-08 / 15:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق