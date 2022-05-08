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اليونان.. العثور على 106 مهاجرين غير شرعيين على ساحل جزيرة كوس

2022-05-08 / 11:00
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هبة بريس _ وكالات

عثر خفر السواحل اليوناني على 106 مهاجرين غير شرعيين على الساحل الصخري بجزيرة كوس في بحر إيجه، وتم نقلهم إلى مركز تحديد هوية المهاجرين واللاجئين.
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وذكرت القناة التلفزيونية اليونانية “ERT1″، اليوم الأحد، أنه تم جلب 72 رجلا و14 امرأة و20 طفلا، إلى المركز. وتم العثور على مركب شراعي نصف مغمور على الساحل.

وتم إجراء بحث في المنطقة البحرية للجزيرة بحثا عن مفقودين محتملين، لكن المهاجرين أنفسهم قالوا إنه لا يوجد غيرهم على المركب، ولم يتم الإبلاغ عن جنسية المهاجرين.

وتعتبر اليونان بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين من دول الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. ومعظم المهاجرين يصلون عن طريق البحر من ساحل تركيا. وفي الأشهر الأخيرة، انخفض تدفق المهاجرين إلى الجزر اليونانية بشكل ملحوظ.

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