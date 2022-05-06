كوبا: 8 قتلى و30 جريحا بانفجار فندق “ساراتوغا” في هافانا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الرئاسة الكوبية أن الانفجار الذي تسبب بتدمير جزء من فندق “ساراتوغا” وسط العاصمة هافانا، أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين، وفق حصيلة أولية.

وقالت الرئاسة عبر “تويتر”: “حتى الآن، قضى 8 أشخاص نحبهم ونقل نحو 30 آخرين إلى المستشفى”. ورجحت مصادر إعلامية، أن “الانفجار نتج عن تسرب للغاز”، بحسب أولى المعطيات.

وأشارت الرئاسة إلى أن “عمليات البحث والإسعاف مستمرة في الفندق حيث يمكن أن يكون آخرون عالقين” تحت الأنقاض.

من جهته، أفاد موقع “كوبا ديبايت” الإلكتروني، أنه “تم اخلاء مدرسة تقع بجوار الفندق”.

والفندق 5 نجوم يضم 96 غرفة ويقع في هافانا القديمة، كما ويضم أيضا حانتين ومطعمين ومسبحا فوق السطح.

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