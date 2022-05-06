إسبانيا.. 17 مصابا جراء انفجار قوي في منزل بمدريد

2022-05-06 / 15:43
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن 17 شخصا على الأقل أصيبوا جراء انفجار قوي دوى اليوم الجمعة في منزل وسط العاصمة مدريد.

وأكدت صحيفة “إل موندو” الإسبانية واسعة الانتشار أن الانفجار وقع في إحدى شقق البنتهاوس في المنزل المؤلف من أربعة طوابق في شارع الجنرال باردينياس في حي غويا، في قرابة الساعة الـ13:00.

ووفقا لبيانات الصحيفة، تعرض 16 من المصابين لجروح خفيفة، بينما لا يزال الآخر في حالة بليغة.

وإجمالا نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى على خلفية الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة طوقت المنطقة ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث، بينما وصل إليه رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا.

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