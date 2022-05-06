مع عودة الحياة لطبيعتها.. إقبال المغاربة على اقتناء السيارات الجديدة في تراجع
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب خلال شهر أبريل مقارنة بالأشهر الفائتة التي شهدت مبيعات أكبر بالرغم من تزامنها مع ظروف الجائحة.
و حسب المعطيات الخاصة بشهر أبريل، فقد تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب لتبلغ 53 ألفا و912 سيارة عند متم الشهر و هو ما يعني انخفاضا قدره 8,56 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
و بلغ عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص حوالي 48 ألفا و148 سيارة، فيما السيارات النفعية الخفيفة لم يتجاوز عدد مبيعاتها 5764 سيارة.
و ظلت سيارات داسيا في صدارة الأكثر مبيعا لشهر أبريل باستحواذها على نسبة الربع تقريبا من مبيعات السوق المحلية، متبوعة برونو و هيونداي و بوجو.
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