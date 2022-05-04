مجلس النواب يصادق على مقترح قانون وخمسة مشاريع قوانين
الصورة من الارشيف

تأخر عقد لجنة ضبط الأسعار…المعارضة تراسل ” مجلس النواب”

2022-05-04 / 09:36
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طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بانعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية.

ونبهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى عدم انعقاد مجموعة العمل المذكورة التي كان من المقرر تشكيلها بتاريخ فاتح مارس الماضي.

ودعت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب بتفعيل قرار مكتب المجلس، وإعطاء تعليماته للعمل على عقد اللجنة الموضوعاتية لضبط لأسعار في أقرب الأجال ليتسنى لها مباشرة عملها.

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