فرنسا.. إقامة مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون يوم السبت المقبل

هبة بريس - وكالات

تقام يوم السبت المقبل بقصر الإليزيه، مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الثانية يوم 24 أبريل المنصرم، وذلك حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلا عن الرئاسة الفرنسية.

وبحسب المصادر ذاتها، ستكون المراسم التي يفترض أن تنطلق عند الساعة الـ 11 صباحا في قاعة الاحتفالات بقصر الإليزيه “رصينة” و”متوافقة مع مبادئ الجمهورية”.

وبحسب البروتوكول المتبع خلال حفلات التنصيب السابقة، يفترض أن يبدأ الحدث بإعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس.

وبعد ذلك، يتسلم ماكرون وسام جوقة الشرف الأرفع ثم يلقي كلمة أمام الشخصيات المدعوة، بمن فيهم رئيسا مجلسي البرلمان ريشارد فيران (الجمعية الوطنية) وجيرار لارشيه (مجلس الشيوخ).

وعند الظهر، سيستعرض ماكرون القوات في حدائق الإليزيه مع إطلاق المدفعية كتحية وعزف أوركسترا الحرس الجمهوري للنشيد الوطني.

وكان إيمانويل ماكرون قد حصل على 58,55 في المائة من الأصوات برسم الجولة الثانية من الاستحقاقات الرئاسية، متفوقا على مارين لوبان التي حصلت على 41,45 في المائة من الأصوات.

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