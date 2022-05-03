"صافع" ماكرون يستأنف الحكم الذي صدر بحقه
الرئيس إيمانويل ماكرون

فرنسا.. إقامة مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون يوم السبت المقبل

2022-05-03 / 21:20
0
هبة بريس - وكالات

تقام يوم السبت المقبل بقصر الإليزيه، مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الثانية يوم 24 أبريل المنصرم، وذلك حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلا عن الرئاسة الفرنسية.

وبحسب المصادر ذاتها، ستكون المراسم التي يفترض أن تنطلق عند الساعة الـ 11 صباحا في قاعة الاحتفالات بقصر الإليزيه “رصينة” و”متوافقة مع مبادئ الجمهورية”.

وبحسب البروتوكول المتبع خلال حفلات التنصيب السابقة، يفترض أن يبدأ الحدث بإعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قبل رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس.

وبعد ذلك، يتسلم ماكرون وسام جوقة الشرف الأرفع ثم يلقي كلمة أمام الشخصيات المدعوة، بمن فيهم رئيسا مجلسي البرلمان ريشارد فيران (الجمعية الوطنية) وجيرار لارشيه (مجلس الشيوخ).

وعند الظهر، سيستعرض ماكرون القوات في حدائق الإليزيه مع إطلاق المدفعية كتحية وعزف أوركسترا الحرس الجمهوري للنشيد الوطني.

وكان إيمانويل ماكرون قد حصل على 58,55 في المائة من الأصوات برسم الجولة الثانية من الاستحقاقات الرئاسية، متفوقا على مارين لوبان التي حصلت على 41,45 في المائة من الأصوات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناتو يعين قائدا عسكريا جديدا

الناتو يعين قائدا عسكريا جديدا

2022-05-03 / 21:07
Photo of بسبب أسعار المحروقات.. إيطاليا تخصص 14 مليار دولار لدعم الأسر والشركات

بسبب أسعار المحروقات.. إيطاليا تخصص 14 مليار دولار لدعم…

2022-05-03 / 19:53
Photo of فرنسا: إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية “غير مبرر”

فرنسا: إلغاء مالي اتفاقات الدفاع الثنائية “غير مبرر”

2022-05-03 / 19:06
Photo of أوكرانيا: روسيا تستخدم الاغتصاب أسلوب حرب

أوكرانيا: روسيا تستخدم الاغتصاب أسلوب حرب

2022-05-03 / 18:45
Photo of أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا

أردوغان: نخطط لإعادة مليون لاجئ بشكل طوعي إلى سوريا

2022-05-03 / 13:27
Photo of في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. البرلمان العربي: الصحافة الحرة أحد متطلبات بناء وتقدم المجتمعات

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. البرلمان العربي: الصحافة الحرة…

2022-05-03 / 11:52
Photo of بوتين يوقع على إجراءات انتقامية جديدة ضد الدول “غير الصديقة”

بوتين يوقع على إجراءات انتقامية جديدة ضد الدول “غير…

2022-05-03 / 11:09
Photo of بعد تصريحات لافروف عن أصول “هتلر” اليهودية.. روسيا تتهم إسرائيل بدعم النازيين الجدد

بعد تصريحات لافروف عن أصول “هتلر” اليهودية.. روسيا تتهم…

2022-05-03 / 10:47
Photo of الداخلية الألمانية تدعو المواطنين لتخزين الغذاء والدواء

الداخلية الألمانية تدعو المواطنين لتخزين الغذاء والدواء

2022-05-03 / 09:48
Photo of الأمم المتحدة: حرب أوكرانيا ستؤدي إلى أزمة الغذاء والطاقة والمال في إفريقيا

الأمم المتحدة: حرب أوكرانيا ستؤدي إلى أزمة الغذاء والطاقة…

2022-05-02 / 23:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق