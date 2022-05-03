الجامعة: “وحيد مازال مدربا للمنتخب و سيلتقي مع لقجع هذا الأسبوع”

هبة بريس - الدار البيضاء

نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خبر إقالة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش مؤكدة أن ما ترويجه لا يمث للحقيقة بصلة.

و نشر الموقع الرسمي لجامعة الكرة بلاغا ردا على ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم يومه الإثنين 02 ماي 2022 اتخاذ قرار إقالة الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و جاء في البلاغ أنه سعيا من الجامعة إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس، فإن الجامعة تحيط علما أنه لم يتم عقد أي اجتماع هذا اليوم بين رئيس الجامعة والناخب الوطني، هذا الأخير الذي مازال في عطلة خاصة خارج المغرب وسيلتحق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقا.

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