“يويفا” يقرر إقصاء الأندية الروسية من المشاركة في البطولات الأوربية

2022-05-02 / 19:27
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هبة بريس - وكالات

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عدم السماح للفرق الروسية (أندية ومنتخبات) بالمشاركة في كأس الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا.

وأعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عدم السماح لأندية كرة القدم الروسية بالمشاركة في البطولات الأوروبية في موسم 2022/2023، وحظر مشاركة المنتخب الروسي في كأس الأمم الأوروبية.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر “يويفا” استبعاد المنتخب الروسي للشباب من المشاركة في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، ولن يلعب المنتخب النسائي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2022 وفي تصفيات مونديال 2023.

وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفضه لعرض روسيا لاستضافة بطولة أوروبا لكرة القدم عامي 2028 أو2032، زاعما أنها “غير مؤهلة للاستضافة”.

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