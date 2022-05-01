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طنجة ..تنسيق بين الأمن و”الديستي “يطيح بمورد زوارق لشبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة

2022-05-01 / 18:18
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هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد فاتح ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 60 سنة، يشتبه في تورطه في إعداد وتوريد زوارق لفائدة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في إعداد مستودع بمنزله الكائن بحي “مسنانة” بمدينة طنجة، يستخدم كورشة لإعداد وتركيب وتجهيز الزوارق المطاطية التي تستخدم في عمليات التهجير السري عبر المسالك البحرية.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بهذا المستودع، يضيف المصدر، من حجز 15 قاربا مطاطيا و18 محركا من مختلف الأحجام والسعات خاصة بها، بالإضافة إلى حجز مجموعة من المعدات التي تستعمل في تركيب هذه المحركات وصيانتها، فضلا عن حجز معدات أخرى تستعمل في الملاحة البحرية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد كافة الامتدادات والتقاطعات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

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