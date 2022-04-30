صورة تعبيرية

سلا.. الأمن يوقف ثلاثينيا ويحجز 1290 قرص طبي

2022-04-30 / 15:33
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، صباح اليوم السبت 30 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 1290 قرص طبي مخدر من أنواع “زيبام وريفوتريل ونورداز”، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا وسلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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