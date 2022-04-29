إيطاليا : القنصل العام المغربي يزور مغاربة السجن المحلي بفيرونا

عبد اللطيف الباز _ هبة بريس

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بفيرونا زيارة تفقدية للنزلاء المغاربة بالسجن المحلي “ بفيرونا ” وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها المؤسسة الديبلوماسية للوقوف عن أوضاع النزلاء المغاربة داخل مراكز الإعتقال وإنجاز وثائقهم الإدارية المنتهية مدة صلاحيتها كجوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية

وقد شكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاطلاع على أحوال المغاربة المقيمين بفيرونا ، فرصة لإدخال البهجة في قلوب النزلاء مغاربة ولإبلاغهم بما استجد من إجراءات وتدابير خدمة لمصالحها.

العملية التضامنية شهدت توزيع مواد غذائية واستفاد منها 93 فردا من النزلاء المغاربة الذين يقبعون في سجن مدينة فيرونا خاصة تلك التي في حالة هشة والتخفيف من معاناتهم وسد حاجياتهم في هدا الشهر الفضيل.

وقد لقيت هده المبادرة تفاعلا من طرف النزلاء المغاربة والذين عبروا عن امتتنانهم للاهتمام الذي توليه القنصلية العامة للمملكة المغربية بفيرونا لهم ولمشاكلهم، كما خلفت صدى طيبا وسط هؤلاء النزلاء بغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء عقوباتهم السالبة للحرية

وأبرز القنصل العام شفيق الشرقاوي خلال هذه الزيارة التضامنية العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

هده العملية تمت بتنسيق مع مديرية المؤسسة السجنية بفيرونا التي تترأسه ” بريغولي غراسيا فيليشيتا ماريا ” والتي تناولت مع الديبلوماسي المغربي بعض النقط المتعلقة بالمشاكل التي يتخبط فيها السجناء مغاربة ذاخل معقل فيرونا.

وتجذر الإشارة فإن عدد المعتقلين المغاربة الذين يقبعون خلف قضبان السجون الإيطالية يتراوح عددهم إجمالا 319 في حين يقبع 91 سجين داخل أسوار سجن فيرونا من بينهم مواطنة مغربية وحيدة فقط وفق احصائيات إدارة السجون الإيطالية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0