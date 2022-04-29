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قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول

2022-04-29 / 17:40
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هبة بريس _ وكالاتة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، الجمعة، بانفجار عنيف وقع في مصنع للطلاء بمنطقة توزلا أورهانلي الصناعية في مدينة اسطنبول التركية، وفق ما أفادت مصادر إعلامية تركية محلية.
وقالت صحيفة “حرييت” التركية المحلية، إن انفجارا كبيرا وقع نحو الساعة 1 ظهرا بتوقيت تركيا في مصنع للطلاء بمنطقة توزلا أورهانلي الصناعية مكون من 3 طوابق، تبعه اشتعال النيران في كامل المصنع.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الإطفاء توجهوا فورا إلى المصنع وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما نقلت مواقع تركية أخرى عن محافظ منطقة توزلا علي أكجة، تأكيده مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في الانفجار.

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