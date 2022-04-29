الميراوي: “السجل الوطني الاجتماعي سيسمح بتحيين شروط الاستفادة من المنح الجامعية”

2022-04-29 / 12:57
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن السجل الاجتماعي الوطني الموحد سيسمح للوزارة بتحيين شروط الاستفادة من المنح الجامعية بشكل دقيق.

و أوضح الميراوي خلال مداخلة له أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الثانية للبرلمان أن الوزارة تنتظر خروج السجل الاجتماعي الوطني حيز الوجود لمراجعة شروط الاستفادة من المنح قصد توجيهها للمستفيدين الأكثر استحقاقا عكس النظام المعمول به حاليا.

و أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن هناك عددا من الخيارات المطروحة منها على سبيل المثال لا الحصر تحديد سقف أقصى على المستوى الوطني لمدخول الأبوين للاستفادة وإعفاء بعض الحالات الاجتماعية من الشروط المعمول بها كالأيتام و مكفولي الأمة.

و شدد الوزير السالف الذكر أن الهدف يبقى استفادة أكبر عدد من الطلبة المستحقين للمنحة و ذلك عبر تعبئة كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للطلبة.

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