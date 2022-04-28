أول دولة أفريقية تعتمد بتكوين عملة رسمية

2022-04-28 / 09:31
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هبة بريس - وكالات

اعتمدت جمهورية أفريقيا الوسطى العملة المشفرة بتكوين عملة رسمية، لتصبح أول دولة في أفريقيا تفعل هذا، والثانية في العالم.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية إن البرلمان وافق بالإجماع الأسبوع الماضي على مشروع قانون ينظم استخدام العملة المشفرة.

وقال رئيس ديوان رئيس الجمهورية: “الرئيس يؤيد مشروع القانون هذا، لأنه سيحسن أحوال مواطني أفريقيا الوسطى”.

وعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات كبيرة من الذهب والألماس فإن جمهورية أفريقيا الوسطى هي إحدى الدول الأكثر فقرا والأقل نموا في العالم وتعاني من عنف المتمردين منذ سنوات

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