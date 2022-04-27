الصورة تعبيرية

إحصاء يكشف المشاركة الكبيرة للمسلمين الأميركيين في انتخابات 2020

2022-04-27 / 17:37
0

أدلى نحو 71 بالمائة من الناخبين المسلمين المسجلين في الولايات المتحدة بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت في عام 2020 بحسب إحصاء جديد.

الإحصاء الذي أجرته مجموعة Emgage، وهي جماعة مدنية أميركية مسلمة، كشف أن ما يقرب من 1.1 مليون ناخب مسلم شاركوا بأصواتهم في انتخابات 2020، وساهمت أصواتهم بشكل لافت في الاستحقاق الرئاسي الذي شهد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي خسر المعركة الانتخابية ممثلا للحزب الجمهوري.

وارتفع معدل مشاركة المسلمين في ذلك العام بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بعام 2016، وأعلى بـ 4 نقاط من مستوى الإقبال على مستوى البلاد في عام 2020.

وفي الولايات الاثنتي عشرة التي عملت فيها المنظمة وحشدت الناخبين المسلمين، زاد عدد الناخبين المسلمين المسجلين بنسبة 27 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الصحة العالمية” تحذر من التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد

“الصحة العالمية” تحذر من التراجع الكبير في عدد اختبارات…

2022-04-27 / 14:50
Photo of في أول رحلة له منذ إعادة انتخابه.. ماكرون يتعرض للرشق بالطماطم

في أول رحلة له منذ إعادة انتخابه.. ماكرون يتعرض…

2022-04-27 / 12:31
Photo of روسيا تقرر الانسحاب من منظمة السياحة العالمية

روسيا تقرر الانسحاب من منظمة السياحة العالمية

2022-04-27 / 11:37
Photo of الصين ترصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر

الصين ترصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8…

2022-04-27 / 10:42
Photo of سوريا تعترض هجوما صاروخيا “إسرائيليا” قرب دمشق

سوريا تعترض هجوما صاروخيا “إسرائيليا” قرب دمشق

2022-04-26 / 23:33
Photo of بلغاريا تتلقى إخطارا بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد

بلغاريا تتلقى إخطارا بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من الغد

2022-04-26 / 23:12
Photo of مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ستة ضباط روس

مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ستة ضباط…

2022-04-26 / 22:41
Photo of إدخال الرئيس الفنلندي المستشفى بسبب كورونا

إدخال الرئيس الفنلندي المستشفى بسبب كورونا

2022-04-26 / 21:13
Photo of بعد 76 عاما.. تعديل تاريخي يطال “فيتو” مجلس الأمن

بعد 76 عاما.. تعديل تاريخي يطال “فيتو” مجلس الأمن

2022-04-26 / 18:13
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة

2022-04-26 / 18:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق