إحصاء يكشف المشاركة الكبيرة للمسلمين الأميركيين في انتخابات 2020

أدلى نحو 71 بالمائة من الناخبين المسلمين المسجلين في الولايات المتحدة بأصواتهم خلال الانتخابات التي جرت في عام 2020 بحسب إحصاء جديد.

الإحصاء الذي أجرته مجموعة Emgage، وهي جماعة مدنية أميركية مسلمة، كشف أن ما يقرب من 1.1 مليون ناخب مسلم شاركوا بأصواتهم في انتخابات 2020، وساهمت أصواتهم بشكل لافت في الاستحقاق الرئاسي الذي شهد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي خسر المعركة الانتخابية ممثلا للحزب الجمهوري.

وارتفع معدل مشاركة المسلمين في ذلك العام بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بعام 2016، وأعلى بـ 4 نقاط من مستوى الإقبال على مستوى البلاد في عام 2020.

وفي الولايات الاثنتي عشرة التي عملت فيها المنظمة وحشدت الناخبين المسلمين، زاد عدد الناخبين المسلمين المسجلين بنسبة 27 في المائة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0