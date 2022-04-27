حريق مهول يأتي على سوق الصالحين بسلا.. والتجار يحصون الخسائر

2022-04-27 / 09:50
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هبة بريس - سلا

شب مساء أمس الثلاثاء حريق مهول بسوق الصالحين “المؤقت” بمدينة سلا.

وحسب شهود عيان، فالحريق انطلق من محلات النجارة، قبل أن تساهم مواد الصباغة في اندلاع الحريق ببقية المحلات، وسط صدمة التجار الذي أحصوا تسجيل خسائر مادية هامة.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر السلطات المحلية والوقاية المدنية على عجل الى عين المكان، حيث سابقت الزمن لاخماد النيران ، كما فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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تعليق واحد

  1. اللهم احرق قلوب من احرق اسواق المغرب و احرق معها قوت عيش الفقراء

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