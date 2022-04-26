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تبون ..صفعته إسبانيا فغازل فرنسا بدعوته ماكرون لزيارة الجزائر

2022-04-26 / 17:32
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هبة بريس _ الرباط

يحاول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلطيف الأجواء مع فرنسا بعد الصفعة الإسبانية التي ادخلت نظام الكابرانات نفق الوحدة .

واستغل الرئيس الجزائري إعادة انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، ودعاه إلى زيارة الجزائر من أجل بعث العلاقات،

جاء ذلك في رسالة نشرت نصها الرئاسة الجزائرية عبر موقعها الرسمي.

وخاطب تبون نظيره الفرنسي بـ “فخامة الرئيس” و”صديقي العزيز

وقال: “يسعدني بمناسبة تجديد انتخابكم الباهر رئيساً للجمهورية الفرنسية، أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعباً وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وبخالص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم السامية”.

وتسجل الرسالة عودة إلى المجاملات الرسمية بين البلدين، منذ الأزمة الدبلوماسية بين البلدين نهاية العام الماضي ووالتي دامت 3 أشهر.ولا زالت تداعياتها متواصلة

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات، وصفها محللون بأنها “غير مسبوقة”، وصلت إلى استدعاء الجزائر لسفيرها من باريس، وحظر الطائرات العسكرية الفرنسية التحليق في أجواء البلاد.

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