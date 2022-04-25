الصحراء المغربية.. الخارجية الإسبانية ترد على “تبون”: “مدريد اتخذت قرارًا سياديًا”
هبة بريس - الرباط
رد وزير الخارجية الإسباني، اليوم الاثنين، على إدانة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للموقف الاسباني من قضية الصحراء المغربية.
وقال خوسيه مانويل الباريس، عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو “لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته”.
وأضاف الباريس، أنه “من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية”.
هذا وأعلنت مدريد في 18 مارس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرة إياها حالياً “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”.
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3 تعليقات
رد مسؤول وسيادي ولهذا فان الحكومة الاسبانية اتخدت القرار الصائب بحكم التاريخ وانها كانت في السابق غير مرغمة على التخلي على الصحراء المغربية لاصحابها الذين دافعوا على اراضيهم في المحافل والمحاكم الذولية والدبلوماسية المغربية جد متطورة وتعالج الملفات مع الدول الشقيقة والحليفة بكل مسؤولية وبدون عشوائية.
الجزائر لا تعرف أو لا تفقه في القانون الدولي وليس لها سيادة بل لا تعرف ما معنى السيادة
دولة الطوابير تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة متقدمة و تريد اعطاءها دروس في الأخلاق و القانون الدولي. في حين ان شعب جمهورية القبائل وشعب الازواد لا زالا يقاسيان من الاستعمار الجزائري ، عاشت جمهورية القبائل حرة مستقلة وعاشت حركة تحرير شعب الازواد وعاشت الأخوة المغربية الإسرائيلية، وعاشت الأخوة المغربية الخليجية . على العسكر الجزائري ان ينطح رأسه مع الحائط او يشرب ماء البحر.