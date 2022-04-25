الصحراء المغربية.. الخارجية الإسبانية ترد على “تبون”: “مدريد اتخذت قرارًا سياديًا”

هبة بريس - الرباط

رد وزير الخارجية الإسباني، اليوم الاثنين، على إدانة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للموقف الاسباني من قضية الصحراء المغربية.

وقال خوسيه مانويل الباريس، عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو “لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته”.

وأضاف الباريس، أنه “من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية”.

هذا وأعلنت مدريد في 18 مارس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية، معتبرة إياها حالياً “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”.

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