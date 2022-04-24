فرنسا.. إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس

هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن قسا أصيب جراء هجوم نفذ داخل كنيسة في مدينة نيس جنوب البلاد اليوم الأحد، مؤكدا اعتقال المنفذ.

وذكر دارمانان على حسابه في “تويتر”: “اعتداء نفذ صباح اليوم داخل كنيسة في نيس، وقس أصيب، ولم يتم التشخيص الحيوي له بعد”.

وأعرب الوزير عن تضامنه مع رواد الكنيسة وشكر الشرطة التي “اعتقلت المنفذ على وجه السرعة”.

ونقلت قناة BFMTV عن مصدر في الشرطة تأكيده أن القس أصيب طعنا بسكين خلال أداء القداس، مشيرا إلى أنه تعرض لإصابات في الساق والصدر.

وكشف مصدر القناة أن المنفذ المعتقل فرنسي في سن 31 عاما من أبناء بلدية فريجوس، مشيرا إلى أن هذا الشخص يعاني من الاضطراب ثنائي القطب، ولا تعطي الشرطة في هذه المرحلة من التحقيق الأولوية لفرضية الإرهاب.

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