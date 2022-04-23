المخرج “محمد اليونسي” ينتقد الاعمال التلفزية المعروضة خلال شهر رمضان

هبة بريس : أحمد المساعد

خرج المخرج والمنتج السينمائي محمد اليونسي، صاحب عدد من الأعمال الفنية نذكر منها، تأليف وإخراج فيلم “الوشاح الأحمر” عام 2015، وتأليف وإخراج فيلم “دقات القدر” عام 2019، في تدوينة على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي موجها انتقاداته حول الانتاجات التلفزية المعروضة على شاشات القنوات الوطنية لشهر رمضان الفضيل.

حيث دوَّن ” ترددت كثيرا في الكتابة او عن التعبير عن رأيي بحكم زمالة المهنة.. لكن لم أستطع.. لقد طفح الكيل.. ارحمونا…”

ويضيف كذلك ” اوواه كل يوم طيلة هذه الثلاثون يوما سنتعرض للقصف قبل وبعد الإفطار.. هزالة في الحبكات الدرامية.. بلادة في صنع التشويق.. أمية في كتابة الحوارات.. وتسلط الغباء في اختيار الممثلين..”

وفي الاخير يختتم تدوينته “صراحة لم أعد أرى لا خيال ولا واقع في أغلب هذه الاعمال غير الترامي عل خصوصيات مختصين ومهنيين يلزمون الصمت ترفعا وإكراما لأنفتهم..”

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