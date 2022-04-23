المخرج “محمد اليونسي” ينتقد الاعمال التلفزية المعروضة خلال شهر رمضان

2022-04-23 / 16:44
0
هبة بريس : أحمد المساعد

خرج المخرج والمنتج السينمائي محمد اليونسي، صاحب عدد من الأعمال الفنية نذكر منها، تأليف وإخراج فيلم “الوشاح الأحمر” عام 2015، وتأليف وإخراج فيلم “دقات القدر” عام 2019، في تدوينة على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي موجها انتقاداته حول الانتاجات التلفزية المعروضة على شاشات القنوات الوطنية لشهر رمضان الفضيل.

حيث دوَّن ” ترددت كثيرا في الكتابة او عن التعبير عن رأيي بحكم زمالة المهنة.. لكن لم أستطع.. لقد طفح الكيل.. ارحمونا…”
ويضيف كذلك ” اوواه كل يوم طيلة هذه الثلاثون يوما سنتعرض للقصف قبل وبعد الإفطار.. هزالة في الحبكات الدرامية.. بلادة في صنع التشويق.. أمية في كتابة الحوارات.. وتسلط الغباء في اختيار الممثلين..”

وفي الاخير يختتم تدوينته “صراحة لم أعد أرى لا خيال ولا واقع في أغلب هذه الاعمال غير الترامي عل خصوصيات مختصين ومهنيين يلزمون الصمت ترفعا وإكراما لأنفتهم..”

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مهدي فولان يكشف تطورات علاقته بنرجس الحلاق

مهدي فولان يكشف تطورات علاقته بنرجس الحلاق

2022-04-23 / 15:53
Photo of بسبب التعنيف ..نرجس الحلاق تكشف لجوئها للانتحار في طفولتها

بسبب التعنيف ..نرجس الحلاق تكشف لجوئها للانتحار في طفولتها

2022-04-23 / 12:00
Photo of بسبب دورها في “لمكتوب”..سلوى زرهان توضح:”أنا مكنكميش”

بسبب دورها في “لمكتوب”..سلوى زرهان توضح:”أنا مكنكميش”

2022-04-22 / 14:00
Photo of تبرئة الممثل الأمريكي أليك بالدوين من تهمة إطلاق النار أثناء تصوير فيلم

تبرئة الممثل الأمريكي أليك بالدوين من تهمة إطلاق النار…

2022-04-22 / 10:28
Photo of بمناسبة رمضان…البشير عبدو يطرح ” الزواكة”

بمناسبة رمضان…البشير عبدو يطرح ” الزواكة”

2022-04-21 / 16:03
Photo of حصريا …علاء أكعبون مخرج مسلسل “لمكتوب” يتحدث عن نجاح العمل الرمضاني

حصريا …علاء أكعبون مخرج مسلسل “لمكتوب” يتحدث عن نجاح…

2022-04-21 / 15:00
Photo of “زلة لسان غير مقصودة”.. ميس حمدان تعتذر للمغاربة

“زلة لسان غير مقصودة”.. ميس حمدان تعتذر للمغاربة

2022-04-21 / 12:59
Photo of شبهت العاصمة المغربية ب”رباط الحذاء”..ميس حمدان تثير غضب المغاربة

شبهت العاصمة المغربية ب”رباط الحذاء”..ميس حمدان تثير غضب المغاربة

2022-04-20 / 20:50
Photo of يرفضونه في المواقع و يشاهدونه في الواقع..”لمكتوب” يتصدر “الطوندونس”المغربي

يرفضونه في المواقع و يشاهدونه في الواقع..”لمكتوب” يتصدر “الطوندونس”المغربي

2022-04-20 / 15:13
Photo of “طريق السينما 2022” تمهيدا للدورة 13 من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير

“طريق السينما 2022” تمهيدا للدورة 13 من المهرجان الدولي…

2022-04-19 / 22:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق