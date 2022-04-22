التشيك تطلب منحها مقعد روسيا في مجلس حقوق الإنسان

2022-04-22 / 22:12
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الخارجية التشيكية عن تقدم براغ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب منحها مقعد روسيا في المجلس، بعد تعليق عضوية موسكو فيه على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخارجية التشيكية على “تويتر”، يوم الجمعة، إن “التشيك تريد أن تحل محل روسيا في مجلس حقوق الإنسان. وتقدمنا بطلب للعضوية”، مشيرة إلى أن “دعم حقوق الإنسان من أولويات الحكومة التشيكية”.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 7 أبريل الجاري قرارا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

وصوتت لصالح القرار 93 دولة مقابل 24 صوتا ضده وامتنعت 58 دولة عن التصويت.

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‫3 تعليقات

  3. طبعا يجب تعليق عضوية روسيا لأنها لا تليق ان تكون عضويا في مجلس حقوق الانسان وهي تنتهك حقوق للانسان

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