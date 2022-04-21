حصريا …علاء أكعبون مخرج مسلسل “لمكتوب” يتحدث عن نجاح العمل الرمضاني

2022-04-21 / 15:00
نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب النجاح الذي حققه المسلسل الرمضاني “لمكتوب”، و الإشادة الواسعة التي حظي بها العمل من طرف الجمهور المغربي، و كذا تخطيه 10 ملايين مشاهدة.

أعرب مخرج العمل علاء أكعبون عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس الالكترونية، عن سعادته بتفاعل الجمهور المغربي مع العمل الرمضاني، مؤكدا أن هذا النجاح نتيجة ساعات طويلة من العمل، و كذا المجهودات المبذولة من طرف الفريق الفني و التقني.

و أضاف المخرج المغربي علاء أكعبون، أن إحترام الجمهور هو كذلك سبب من أسباب نجاح المسلسل الرمضاني “لمكتوب” .

و عن الإنتقادات التي طالت السلسلة، أكد المخرج المغربي أنه لم يراها بسبب ضيق الوقت كونه يقوم حاليا بتصوير عمل آخر بمدينة الدار البيضاء، معربا عن سعادته بالمتابعة الكبيرة التي حظي بها العمل سواء عند عرضه على القناة الثانية أو على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

و الجدير بالذكر أن المسلسل المغربي “لمكتوب” يضم ألمع نجوم الدراما، مثل دنيا بوطازوت، أمين الناجي، مريم الزعيمي، رفيق بوبكر، سكينة درابيل، سلوى زرهان، ندى هداوي و هند بنجبارة.

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