بعد فتح الحوار مع الوزارة.. “الممرضون” يعلنون تعليق احتجاجاتهم
هبة بريس - الرباط
قررت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة تعليق خطواتها الاحتجاجية التي كانت تستعد لاتخاذها ابتداء من يوم 19 أبريل الجاري.
وذكرت النقابة في بلاغ لها، أن قرار تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية، جاء بعد فتح الحوار مع الوزارة المعنية.
وأكدت النقابة تعليق كافة الاحتجاجات النهارية والليلية خلال شهر رمضان، وكذا الاضراب المزمع يوم فاتح ماي، مشددة على عزمها مواصلة نضالها الى حين تحقق الملف المطلبي لهذه الفئة.
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السلام عليكم شهادة لله على ما كتبتم على مستشفى بني ملال وتعنيف ممرضتين
في نضري وحسب تجربتي لا يشرف هدا المستشفى بلادي المغرب
كان الوليد رحمه الله اصيب بكوفيد وكان في قسم الانعاش وصولي الاول الى هناك طلبوا مني ان اشتري لوازم طبية ماسك للاكسجين صيروم مغدي 600درهم للواحد الة قياس السكر ومعداتها الى غير ذلك المشكلةهو في اليوم التالي طلب مني من المشرفين على القسم نفس الطلب لم انتله الى وصفة الممرض حتى اشتريت في اليوم التالي نفس المعدات وكان جوابي : راه غير البارح جبت كلشي وانتم تعرفون ان الصيروم المغدي على القل 48 ساعة ومعدات الة قياس السكر على الاقل 15 يوم مع دلك قلت الحمد لله على كل حال ولكن بالنسبة للتحاليل كانت المفاجءة الكبرى: كيحيدوا الدم للمريض وخصك انتا تدي داك الدم للمختبر اللي فالداخل الا ما جاش اهل المريض كيبقى الدم حتى يخسر بدون تحاليل اما بالنسبة للمختبر الخاص على مدة 3 او 4ايام لم اكن اعرف اني كنطلب منهم نفس التحاليل حتى نبهاتني وا حد العاملة هناك الله ايجازيها وقالت ليا راه اولدي نفس التحاليل ديال البار واقبل راه مابغيتش تبدا تضيع فلوسك تقريبا 27 الف كل يوم تؤكدت بان تا واحد ما كيشوفش التحاليل وعرفت بانه حطيت الوليد فبلاصة لهلا ادخل لها شي واحد