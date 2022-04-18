بعد فتح الحوار مع الوزارة.. “الممرضون” يعلنون تعليق احتجاجاتهم

هبة بريس - الرباط

قررت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة تعليق خطواتها الاحتجاجية التي كانت تستعد لاتخاذها ابتداء من يوم 19 أبريل الجاري.

وذكرت النقابة في بلاغ لها، أن قرار تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية، جاء بعد فتح الحوار مع الوزارة المعنية.

وأكدت النقابة تعليق كافة الاحتجاجات النهارية والليلية خلال شهر رمضان، وكذا الاضراب المزمع يوم فاتح ماي، مشددة على عزمها مواصلة نضالها الى حين تحقق الملف المطلبي لهذه الفئة.

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