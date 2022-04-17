الآلاف في كرواتيا يوقعون عريضة ضد طرد قطة من قصر تاريخي

2022-04-17 / 08:00
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هبة بريس - وكالات

وقع آلاف الأشخاص في كرواتيا على عريضة ضد طرد قطة ضالة تبلغ من العمر 17 عاما، من منزلها خارج قصر تاريخي في مدينة دوبروفنيك السياحية في البلاد.

وكانت القطة المسماة أناستازيا، الثلاثية الألوان، تعيش تحت قناطر قصر ريكتور الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر في المدينة القديمة، وكان مقر حاكم جمهورية راغوزا القديمة ويتسم بهندسة معمارية جميلة وهو وجهة مفضلة لدى السكان المحليين والسياح.

وحظيت القطة بإعجاب سياح كثر أثناء زيارتهم دوبروفنيك، وعلى الرغم من محاولات العثور على منزل لها، فإنها تعود دائما إلى القصر القديم لذلك وضع المتطوعون صندوقا من الورق المقوى في شرفة القصر.

لكن هذه المحاولة لم تقنع هيئة المتاحف بالمدينة، التي يوجد مقرها في المبنى، ولم يسمحوا للقطة بالبقاء في القصر.

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