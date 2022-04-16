أمن مراكش يفكك عصابة “سرقة المنازل”

هبة بريس - مراكش

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهم في تعدد السرقات من داخل فيلات سكنية بمدن مراكش والدار البيضاء.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بمنطقة “أحد السوالم” القروية القريبة من مدينة برشيد، وذلك بناء على نتائج الأبحاث والتحريات المكثفة التي أعقبت تسجيل عدة سرقات استهدفت فيلات سكنية بمنطقة “تاركة” بمدينة مراكش، فضلا عن سرقات أخرى بمدينتي برشيد والدار البيضاء، وذلك قبل أن يتم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين مكنت من حجز مجموعة من الحلي والمتعلقات الشخصية والأدوات الإلكترونية المتحصلة من هذه السرقات، فضلا عن حجز سيارتين تم اقتناؤها باستعمال مبالغ مالية متحصلة أيضا من هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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