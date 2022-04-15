ماكرون يتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

2022-04-15 / 13:42
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بأن ملف تجديد عقد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، يشغل الجميع في فرنسا، بما فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكرت شبكة “RTL” الفرنسية أن ماكرون يتبادل بانتظام مع مبابي، العديد من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية في الفترة الأخيرة، للحديث عن كرة القدم.

وأضافت: “على الرغم من الأجندة المزدحمة لماكرون وانشغاله بالانتخابات الرئاسية في الأسابيع القليلة الماضية، لم ينقطع التواصل بينه وبين كيليان”.

وأكدت أن “الرئيس الفرنسي يتحدث باستمرار مع كيليان مبابي، ويتناقش معه لإقناعه بفكرة تجديد عقده مع النادي الباريسي”.

وقالت الشبكة الفرنسية في تقريرها إنه من الواضح أن فرضية المغادرة إلى ريال مدريد أو أي ناد آخر تبدو أقل وضوحا في الفترة الحالية، مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.

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