فاطمة الزهراء المنصوري

المنصوري: “لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح البرامج الملكية”

2022-04-14 / 11:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة أن بعض المشاريع التنموية الملكية تشهد تعثرا في إنجازها و منها مشاريع أطلقها الملك بمدينة الدار البيضاء.

و أوضحت المنصوري في اجتماع للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى أن المشكل لا يكمن في الميزانيات المرصودة.

و أضافت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة أنه قد لوحظ أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56000 أسرة.

و شددت الوزيرة المنصوري بأن الجهود ستتضاعف من أجل تحديد التدخلات الأولوية والملحة من أجل تسريع التنفيذ وكذلك ضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية.

و ختمت المسؤولة الوزارية مداخلتها بأن وزارتها تعمل بالاتفاق مع مختلف الشركاء على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الاحياء المتبقية التي لا يزال يتعين إعادة هيكلتها.

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