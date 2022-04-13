الاستئناف يرفع عقوبة الانفصالي بهلول إلى ثلاث سنوات

هبة بريس _ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرفع من العقوبة الحبسيةفي حق الانفصالي الموالي لجبهة البوليساريو، فيصل البهلول، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد أن حُكم عليه ابتدائيا سنتين حبسا نافذا.

كما رفعت المحكمة من الغرامة المالية من 1000 درهم في الحكم الابتدائي إلى خمسة آلاف درهم في الحكم الاستئنافي.

وتمت متابعة الانفالإستئصالي بتهم “التحريض على المس بالسلامة الداخلية للدولة، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح ضد أفراد القوات العمومية والأشخاص، عبر وسيلة تحقق شرط العلانية، والسب والقذف، وإهانة هيئات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين بمناسبة أدائهم لوظيفتهم بسببها”.

وكانت السلطات المغربية قد تسلمت من نظيرتها الإسبانية، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، الانفصالي فيصل بهلول، الملقب بـ”بوخنونة”، والذي اشتهر بتحريضه على أعمال إرهابية ضد المواطنين المغاربة.

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