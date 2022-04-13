ابتداء من 14 أبريل.. استلام طلبات تجديد شهادة تسجيل المركبات بجهة الرباط

هبة بريس

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أن وكالات بريد كاش وبريد بنك المعتمدة ستشرع في استلام الملفات المتعلقة بطلبات تجديد شهادة تسجيل المركبات (البطاقة الرمادية) وكذا طلبات الحصول على نظير منها ابتداء من يوم الخميس 14 أبريل الجاري على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة ويوم الإثنين 18 أبريل في كل جهات المملكة.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن انطلاق عملية استلام الملفات المتعلقة بهذه الطلبات يندرج في إطار مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تطوير وتجويد خدماتها، وبغية تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها على إثر تفعيل مضامين اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بتاريخ فاتح يونيو 2021 مع مجموعة بريد بنك وبريد كاش.

وأبرزت أنه مع توفير هذه الخدمة الجديدة، توسعت باقة الخدمات المقدمة عن قرب عبر وكالات بريد كاش وبريد بنك لتشمل تقديم طلبات تجديد رخصة السياقة والحصول على نظير منها ووضع ملفات الشكايات والتصاريح الخاصة بالمخالفات التي يتم معاينتها عبر الرادارات الثابتة وطلبات تجديد الحصول على شهادة تسجيل المركبات (البطاقة الرمادية) والحصول على نظير منها.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على لائحة وكالات بريد بنك وبريد كاش المعتمدة من خلال بوابة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية www.narsa.ma أو بوابة بريد كاش www.baridcash.ma أو بوابة بريد بنك www.albaridbank.ma

وبحسب المصدر ذاته يتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من إحدى الخدمات المشار إليها سلفا، اختيار إحدى وكالات بريد كاش أو بريد بنك القريبة من محل سكناهم دون الحاجة إلى حجز مواعيد مسبقة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء خلال شهر رمضان ومن الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء بعد رمضان، على أن يتم استلام رخصهم أو شواهد تسجيل مركباتهم عند توفرها من نفس وكالات الإيداع.

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