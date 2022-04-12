فوزي لقجع يمثل افريقيا في منصب جديد بالفيفا

هبة بريس - القسم الرياضي

حظي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بتعيين من طرف رئيس الكاف باتريس موتسيبي لتمثيل افريقيا في في مجموعة العمل الخاصة باللجان المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون اتحادات كرة القدم التي دعا الى إحداثها مجلس الفيفا.

وتضم هذه المجموعة التي تشرف عليها الفيفا، عضوين عن كل إتحاد قاري , حيث ستشرف على تحليل الاطار القانوني لمختلف الاتحادات الكروية العالمية ومتابعة هيكلتها المؤسساتية وإرساء أليات الحكامة مع تحديد مدة مهامها ,ورفع توصياتها بهذا الشأن لمجلس الفيفا.

ويعد فوزي لقجع رئيس ، من أبرز الأعضاء داخل المكتب التنفيذي داخل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، إذ يتولى مهمة رئيس اللجنة المالية بالكاف، علما أنه ظفر السنة الماضية ، بالعضوية داخل مجلس “فيفا”، بمعية المصري هاني أبو ريدة، وذلك بعد انسحاب الجزائري خير الدين زاطشي من سباق الانتخابات.

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