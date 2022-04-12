موزعو الغاز يعلنون التوقف عن التوزيع ليومين بجهة فاس مكناس

هبة بريس

أعلن موزعو الغاز السائل بجهة فاس مكناس، توقفهم عن التوزيع أيام 18 و19 وبريل 2022، والاكتفاء بالبيع داخل المستودعات، وذلك احتجاجا على “تجاهل الجهات المعنية لمعاناتهم”.

وذكرت فيدرالية الموزعين في بلاغ لهل، أن هذا التوقف يأتي بهدف إيجاد حلول آنية للتخفيف من التكلفة التي يتكبدونها وحدهم والخسائر الكبيرة جراء الاستمرار في التوزيع خدمة للمواطنين ومختلف الشرائح المرتبطة بمادة الغاز.

ويأتي هذا القرار، يضيف البلاغ، عقب اجتماع عقده موزعو ومستودعي الغاز السائل وذلك من أجل دراسة “الوضعية المزرية التي يعيش عليها القطاع جراء الارتفاعات المتتالية لمادة الغازوال والتي تعتبر المادة الأساسية لتوزيع الغاز لدى المحللات التجارية والتي لم يعد بإمكان الموزعين القيام بالتوزيع في غياب أي دعم من طرف الجهات المعنية وكذلك إقصاء المهنيين من الدعم المقدم لأصحاب النقل”.

وأشار ذات المصدر إلى أن الموزعين يعيشون وضعية غير مستقرة نظرا لتعقيد مساطر الحصول على رخص مستودعات تماشيا مع دفتر تحملات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة على الصعيد الوطني كارتفاع أسعار مختلف قطع الغيار والعجلات والتأمين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0