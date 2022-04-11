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إيقاف مبحوث عنه بعد مداهمات استهدفت مقاهي الشيشة بكليميم

2022-04-11 / 11:07 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

لازالت منطقة أمن مدينة كليميم، تشن حملتها في شهر رمضان المبارك على مقاهي الشيشة، حيث قامت العناصر الأمنية مؤخراً بعدة مداهمات أسفرت عن حجز نرجيلات وكمية من المعسل.

وحسب مصادر هبة بريس، التي أكدت أن المصالح الأمنية، في يومين متتاليين، قامت بمداهمة خمسة مقاهي، حيث تم حجز أزيد من 90 نرجيلة ومجموعة من الرؤوس المحشوة بالمعسل، وكمية من المعسل المهرب وإيقاف مسيري هذه المقاهي.

بالإضافة إلى أن عملية تنقيط الزبناء المتواجدين داخل المقهى، الذين تم إقتيادهم إلى مقر الديمومة، مكنت من توقيف شخص تبين أنه مبحوث عنه وطنيا من قبل مصالح الأمن الوطني، من أجل إصدار شيكات بدون رصيد حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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