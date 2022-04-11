شيشاوة : اعتقال شخصين استوليا على منحة طالب لسنتين متتاليتين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك بسرية شيشاوة ، من فك لغز إختفاء أموال ” منحة جامعية” من حساب بنكي سجل بإسم طالب جامعي يتحدر من جماعة كماسة بإقليم شيشاوة .

التحريات التي باشرتها المصالح الدركية، بناءا على شكاية تقدم بها الطالب الضحية مرفقة بجواب من الكلية التي يدرس بها، خلصت الى الوصول الى شخصين أحدهما طالب بمركز التكوين المهني واخر عامل، كانا قد حصل على بطاقة التعريف الوطنية للطالب بعد إتلافها، وعمل على خلق حساب بنكي باسمه وشرعا في إستخلاص المنحة، واستمر الوضع على ذلك الحال لمدة سنتين.

الطالب وبعد عدم توصله ب ” بالمنحة الجامعية” راسل الكلية التي يدرس بها، فكان جوابها صادما ، حيت قالت للطالب ان منحته قد تسلمها منذ سنتين، رغم أن الاخير لم يحصل ولو على سنتيم واحد، مما جعله يتوجه بشكاية للنيابة العامة، انتهت بنصب كمين وتوقيف الجناة بالمدينة الحمراء

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