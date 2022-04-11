الصورة تعبيرية

شيشاوة : اعتقال شخصين استوليا على منحة طالب لسنتين متتاليتين

2022-04-11 / 10:50 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك بسرية شيشاوة ، من فك لغز إختفاء أموال ” منحة جامعية” من حساب بنكي سجل بإسم طالب جامعي يتحدر من جماعة كماسة بإقليم شيشاوة .

التحريات التي باشرتها المصالح الدركية، بناءا على شكاية تقدم بها الطالب الضحية مرفقة بجواب من الكلية التي يدرس بها، خلصت الى الوصول الى شخصين أحدهما طالب بمركز التكوين المهني واخر عامل، كانا قد حصل على بطاقة التعريف الوطنية للطالب بعد إتلافها، وعمل على خلق حساب بنكي باسمه وشرعا في إستخلاص المنحة، واستمر الوضع على ذلك الحال لمدة سنتين.

الطالب وبعد عدم توصله ب ” بالمنحة الجامعية” راسل الكلية التي يدرس بها، فكان جوابها صادما ، حيت قالت للطالب ان منحته قد تسلمها منذ سنتين، رغم أن الاخير لم يحصل ولو على سنتيم واحد، مما جعله يتوجه بشكاية للنيابة العامة، انتهت بنصب كمين وتوقيف الجناة بالمدينة الحمراء

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراسلة على طاولة وزير الداخلية لحل المجلس الجماعي لصفرو.

مراسلة على طاولة وزير الداخلية لحل المجلس الجماعي لصفرو.

2022-04-11 / 11:29 مساءً
Photo of إيقاف مبحوث عنه بعد مداهمات استهدفت مقاهي الشيشة بكليميم

إيقاف مبحوث عنه بعد مداهمات استهدفت مقاهي الشيشة بكليميم

2022-04-11 / 11:07 مساءً
Photo of لقاء تفاعلي بالرباط حول الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب

لقاء تفاعلي بالرباط حول الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب

2022-04-11 / 9:48 مساءً
Photo of وزارة الصحة تتنازل عن دعاوى قضائية رفعتها ضد صحفيين ونشطاء منصات التواصل

وزارة الصحة تتنازل عن دعاوى قضائية رفعتها ضد صحفيين…

2022-04-11 / 9:21 مساءً
Photo of المغرب.. نسبة ملء السدود بلغت 34.3 في المائة

المغرب.. نسبة ملء السدود بلغت 34.3 في المائة

2022-04-11 / 7:37 مساءً
Photo of بسبب انتهاك حقوق النساء … حقوقيون يطالبون بتعديل مدونة الأسرة

بسبب انتهاك حقوق النساء … حقوقيون يطالبون بتعديل مدونة…

2022-04-11 / 6:01 مساءً
Photo of إسبانيا تستأنف عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب

إسبانيا تستأنف عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب

2022-04-11 / 5:25 مساءً
Photo of السجلماسي: الأمطار الأخيرة سيكون لها “انعكاس إيجابي” على الفلاحة

السجلماسي: الأمطار الأخيرة سيكون لها “انعكاس إيجابي” على الفلاحة

2022-04-11 / 4:34 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 6.1 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 6.1 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-04-11 / 4:27 مساءً
Photo of تقرير.. قرابة 54 ألف فرنسي يقيم بالمغرب نصفهم تحصلوا على الجنسية المغربية

تقرير.. قرابة 54 ألف فرنسي يقيم بالمغرب نصفهم تحصلوا…

2022-04-11 / 4:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق